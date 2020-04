TUTTOSPORT, Le big su Castro: le contropartite...

Nonostante le tante parole molto esplicite sul tema da parte di Rocco Commisso, quest'oggi l'edizione odierna di Tuttosport dedica un'intera pagina al duello di mercato futuro tra Juventus ed Inter per aggiudicarsi Gaetano Castrovilli. Il quotidiano spiega che la Fiorentina non ha intenzione di cederlo e il precedente “nient” sulla partenza di Chiesa la scorsa estate non è un buon auspicio per bianconeri e nerazzurri. La difficoltà dell’operazione però non scoraggia i due club, visto che l’inserimento di contropartite tecniche potrebbe avere un peso importante e la Juventus è pronta a giocarsi la carta Mandragora: il giocatore piace alla Fiorentina e potrebbe essere trattato se la Juve lo riscatterà dall’Udinese. Per ciò che riguarda l’Inter, la carta da giocare da parte di Antonio Conte potrebbe essere la cessione di Dalbert, arrivato in prestito secco la scorsa estate.

