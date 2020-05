TUTTOSPORT, La Fiorentina riabbraccia Franck Ribery

Come scrive Tuttosport, oggi la Fiorentina sottoporrà tutti i componenti di rosa e staff tecnico a test sierologici e tamponi a domicilio; domani sarà la giornata in cui arriveranno i risultati (LEGGI QUI). In caso di positività al Coronavirus, ci sarà spazio a ulteriori controlli per capire meglio la situazione clinica. Venerdì - terminate anche le visite mediche - comincerà, poi, il lavoro individuale per chi vorrà svolgerlo al centro sportivo. Tra domani e venerdì tornerà a Firenze anche Franck Ribery, l'unico viola all'esterno, e appena arriverà sarà sottoposto ai test come gli altri. Ancora da capire secondo il protocollo se sarà obbligatoria per lui la quarantena.