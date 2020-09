TUTTOSPORT, In prima: "Juve, Chiesa a oltranza"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "Juve, Chiesa a oltranza". Il quotidiano scrive che Paratici è in pressing sulla Fiorentina per un prestito oneroso in stile Morata e Commisso è sempre più tentato di accettare. L'ago della bilancia però resta Douglas Costa, per il quale resiste l'ipotesi Manchester United e quella del Barcellona, che però non offrirebbe soldi ma uno scambio con Dembelé. Sarà una settimana di fuoco per Chiesa, la Juventus e la Fiorentina.