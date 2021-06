TUTTOSPORT, Icardi-Vlahovic: duello Juve

Tuttosport, in edicola stamani, inserisce Dusan Vlahovic nella lista dei desideri di Massimiliano Allegri, nuovo tecnico della Juventus. I bianconeri sondano anche Icardi, visto che il Psg sembra intenzionato a cederlo. Il bomber serbo della Fiorentina, invece, è un 2000 come il Golden Boy Erling Haaland, ma rispetto al bomber norvegese ha costi più umani. Il club viola ha eretto un muro attorno all’ex Partizan, però secondo i ben informati un’offerta tra i 50 e 60 milioni potrebbe far vacillare la Fiorentina. La sensazione è che la Juventus un tentativo lo effettuerà. In caso di addio di Cristiano Ronaldo, alla Continassa avranno la forza economica per poter quantomeno tentare Rocco Commisso.