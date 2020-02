TUTTOSPORT, Gasp, sei proprio da Panchina d'Oro

Tuttosport sottolinea come tra Atalanta e Fiorentina ci sia ora una voragine in classifica: 17 punti di differenza. Dato che ben fotografa quanto visto ieri al Franchi, con una Dea che è squadra vera, bella e solida, capace di non farsi turbare dalla rete di Chiesa, che per un attimo illude Firenze. Nessuno nei top 5 campionato europei ha saputo rimontare tanti punti dall'agosto 2016: per l'Atalanta sono ben 68. Così come erano sessant'anni che una squadra di Serie A non segnava 61 gol in 23 gare, l'ultima era stata la Juventus. Infine, Gian Piero Gasperini festeggia la Panchina d'Oro con un successo che per i nerazzurri non arrivava al Franchi dal 1993 e risponde col sorriso all'ironia dei tifosi viola che espongono una maglietta con scritto: "Gasperini uno di noi".