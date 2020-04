TUTTOSPORT, Cutrone: "Viola, un club che attrae"

Lunga intervista al centravanti della Fiorentina Patrick Cutrone quest'oggi sulle pagine di Tuttosport. "Ora farò gol per tutti i medici e gli infermieri" è il titolo scelto per riassumere la lunga chiacchierata con il numero 63, vittima nelle passate settimane del contagio da coronavirus. Ecco le sue parole più importanti rilasciate al quotidiano: "Ho avuto paura ma che sollievo quando è arrivato il tampone negativo. Il peggio è alle spalle: mi alleno, però mi mancano campo e partite. A gennaio non avevo ritmo ma sarò pronto alla ripresa. Commisso? Il presidente sta facendo un gran lavoro: saremo un club che attrae. Ribery è un fenomeno, per come lotta deve essere un esempio per tutti in campo e fuori. Tornare in campo? Ora pensiamo alla salute, anche se tutti noi abbiamo voglia di tornare a giocare. Europei al 2021? La maglia azzurra è sempre un sogno e un obiettivo: farò di tutto per mettere in difficoltà il ct Mancini".