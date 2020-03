TUTTOSPORT, Commisso in battaglia per le donne

Rocco Commisso, sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, è rinomato anche negli Stati Uniti per le sue battaglie, tra le quali c'è soprattutto quella in prima linea per la crescita del movimento femminile di calcio. L'ultimo risultato ottenuto sono le dimissioni di Carlos Cordeiro, presidente dell'U.S. Soccer Federation, autore di parole poco felici all'indirizzo delle calciatrici, che secondo lui sono inferiori per doti fisiche e tecniche. Già il fatto che l'avvocato di Commisso, Jeffrey Kessler, sia stato scelto anche dall'organizzazione che tutela i diritti delle calciatrici americane, spiega molto. Lo sanno bene Alia Guagni e compagne quanto l'impegno del presidente non conosca limiti di sesso: nel 2021, infatti, sorgerà il nuovo Centro Sportivo di Bagno a Ripoli, nel quale si alleneranno assieme maschi e femmine, per la prima volta in Italia.