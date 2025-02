Tutto in quattro giorni: Fiorentina-Inter, andata e ritorno. Ma quante differenze

Un biglietto andata e ritorno nel giro di quattro giorni. Sarà un doppio incrocio davvero inedito quello tra Fiorentina e Inter. Si partirà stasera (ore 20.45 al Franchi) e si concluderà lunedì sera al Meazza. Eppure saranno due gare completamente diverse, con attori protagonisti che cambieranno quasi fossero dei trasformisti di teatro. Nel mezzo sei punti che potrebbero spostare decisamente gli equilibri della classifica, corta e divisa in due tronconi per le zone altissime. Chi lotta per il titolo, col Napoli che spera nell'aiuto dei viola, e chi lotta per la Champions con la Fiorentina che vorrebbe rimanere aggrappata al gruppo che conta uscendo nel miglior mo do possibile dal doppio confronto davvero complicato. La Repubblica - edizione Firenze - presenta così il doppio incrocio tra viola e nerazzurri.

Si parte, come detto, stasera, in un Franchi pieno il più possibile (22mila spettatori, il massimo consentito). Si ripartirà dal minuto diciassette e da una rimessa laterale a favore dei ragazzi di Palladino. Edoardo Bove, il protagonista di quel primo quarto d'ora di dicembre, il cui malore causò la sospensione della gara, sarà in panchina, grazie a una deroga concessa dalla Figc, per sostenere i compagni.

Oltre all'emozione che sarà palpabile, stasera sarà partita vera, con tre punti che valgono tanto e una prova del nove per la Fiorentina, reduce da sei punti in due partite, risultati ottenuti con non poca sofferenza. Contro Lazio e Genoa, ha infatti costruito i successi grazie a due primi tempi di qualità e concretezza. Nelle due riprese, scrive Repubblica, per , il ritmo calato e il baricentro si abbassato in maniera eccessiva, le difficoltà sono state tante. Contro l'Inter, tra le pi in forma del campionato e con un attacco stellare (Lautaro Martinez tornato a segnare a raffica) servirà un atteggiamento diverso