Tra Europa, infortuni e futuro: Il Fiorentina-Bologna di Palladino

Bologna e Udinese, adesso il presente della Fiorentina dice questo. Due sfide da vincere assolutamente per continuare a credere nell'Europa. Ovviamente per arrivarci deve avvenire anche un'altra serie di risultati favorevoli ma intanto i viola devono fare la loro parte. Poi c'è il futuro e, come sottolineato questa mattina da La Repubblica (Firenze), il tecnico campano ieri in conferenza stampa si è espresso anche su questo tema, ribadendo come è fondamentale non fare altre rivoluzioni ma mantenere il gruppo ed affiancargli innesti di qualità. La speranza è proprio questa, che la dirigenza viola riesca a trattenere buona parte del gruppo squadra, compresi tanti dei migliori, aggiungendo qualche acquisto mirato.

Poi ci sono le assenze, su tutte quelle per infortunio di Kean e Gudmundsson. Considerando le squalifiche di Beltran e Zaniolo, se il classe 2000 e l'islandese dovessero dare forfait sarebbe emergenza totale. Palladino spera che almeno uno riesca a recuperare, tanto dipenderà dall'allenamento odierno. Se non dovessero farcela spazio ai giovani, Caprini e Rubino scaldano i motori, o ad una soluzione alternativa che preveda l'utilizzo in zona offensiva di qualche centrocampista come Cher Ndour.