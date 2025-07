Le possibili pretendenti per Kean: in Italia occhio al Milan e alla stima certa di Allegri

Il Corriere Fiorentino analizza il futuro di Moise Kean e le squadre che si potrebbero fare avanti per lui anche in questi 15 giorni di giorni dove è possibile pagare la clausola da 52 milioni di euro. In primis c'è l’Al-Qadsiah, anche se Kean preferirebbe rimanere in Europa, ma una proposta da oltre 15 milioni netti all'anno non può lasciare totalmente indifferenti. Inoltre le orecchie resteranno tese verso l’Inghilterra visto che è la Premier, e per il momento Manchester United e Arsenal in particolare, il pericolo principale per la Fiorentina.

Difficile per Moise, forse impossibile, dire no se a farsi avanti fosse una società come quelle. Per ora però, a parte qualche sondaggio e presa di informazioni, da quelle parti nessuno si è detto realmente pronto a pagare la clausola. Stesso discorso per quanto riguarda il Milan. La stima di Allegri è certa e conclamata, ma i rossoneri ad oggi non sono nelle condizioni di fare un investimento del genere.