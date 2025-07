Sanzioni Uefa, la Fiorentina non farà ricorso ma attende chiarimenti in merito allo stadio

Stangata dalla UEFA per la Fiorentina dopo i disordini durante la partita Fiorentina-Real Betis. La Commissione di Controllo, Etica e Disciplina dell’UEFA ha deciso la chiusura parziale dello stadio Artemio Franchi, dove la Fiorentina dovrà giocare le prossime due partite della competizione europea. Il club viola non presenterà ricorso, essendo già in diffida per violazioni simili, ma attende chiarimenti da parte della UEFA, poiché la prima delle due partite incriminate — che si riferisce all’andata o al ritorno del playoff — non sarà disputata al Franchi, ma molto probabilmente al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

La conferma definitiva è ancora attesa, ma non si prevedono ostacoli. Di conseguenza, la squalifica di alcuni settori dello stadio sarà probabilmente commutata al Mapei Stadium, con alcuni posti — probabilmente in curva — che resteranno invenduti. Tuttavia, i tifosi viola potranno comunque assistere all’esordio casalingo europeo della Fiorentina di Pioli, previsto per il 21 o il 28 agosto. A riportarlo è La Nazione.