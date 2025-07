Stangata della Uefa per la Fiorentina: multa e settori chiusi, forse del Mapei

vedi letture

Più di 82 mila euro di multa e la chiusura parziale dello stadio di casa per due partite. È questo, in sintesi, quanto deciso dalla Commissione di Controllo, Etica e Disciplina dell’Uefa in merito ai fatti di Fiorentina-Betis, semifinale di ritorno di Conference dello scorso 8 maggio. Innanzitutto è stata comminata la chiusura parziale dello stadio gigliato per una partita, con specifico riferimento a quattro settori della Curva Ferrovia, ovvero sia porzioni a ridosso del settore ospiti e parterre della curva stessa; in più è stata inflitta una multa di 50 mila euro e la chiusura parziale dello stadio per una seconda gara (con l’aggiunta dei settori S09 e S10, relativi al parterre della curva Ferrovia).

Come però noto, la Fiorentina è tuttora in attesa di definire lo stadio che ospiterà la gara casalinga del playoff di Conference (21 o 28 agosto), stante l’indisponibilità del Franchi fino a metà settembre causa lavori. In attesa di una risposta dal Sassuolo per l’utilizzo del Mapei Stadium di Reggio Emilia, l’Uefa sarà presumibilmente chiamata a rimodulare la disposizione sull’impianto prescelto con la chiusura di settori (per numero di posti) assimilabili a quelli colpiti dalla sanzione. Si va quindi verso la chiusura, nel caso, di una parte del Mapei Stadium ai tifosi viola. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.