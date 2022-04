TOTOFORMAZIONE, MALEH DAL 1', DAVANTI IKONÉ IL PIÙ QUOTATO

Come riportano i quotidiani sportivi in edicola, Vincenzo Italiano in vista del Venezia è pronto a sfoderare il suo classico 4-3-3 con Terracciano in porta e, in difesa, l'ormai collaudata coppia Milenkovic-Igor (Quarta al posto del serbo, secondo la Repubblica) con ai lati Venuti e Biraghi. A centrocampo torna Torreira dalla squalifica, affiancato da Castrovilli, tornato titolare indiscusso, e Maleh. In attacco con ogni probabilità partiranno dal primo minuto Gonzalez e Cabral, mentre è da vedere chi si accomoderà sulla sinistra: Ikone pare in vantaggio su Saponara e Sottil.

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina secondo i giornali.

GAZZETTA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Ikoné.

COR. FIO. (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Saponara.

NAZIONE (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Saponara.

COR. SPORT (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Ikoné.

TUTTOSPORT (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Sottil.

REP. FI. (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Sottil.

FIRENZEVIOLA.IT (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Ikoné.