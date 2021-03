La Toscana rimane arancione. L'incidenza è di 247,8 nuovi casi per 100mila abitanti, quindi niente cambio di colore. Lo ha confermato anche il governatore Giani intervenendo a Radio24 e dicendo. "Ce l'abbiamo fatta, rimaniamo in zona arancione. Per noi non c’è il rischio di zona rossa al momento".