TORREIRA, Il Nano in campo trascina: è un gigante

La Nazione propone al suo interno un articolo su Lucas Torreira, centrocampista della Fiorentina che sta vivendo un grande momento di forma. L'uruguaiano è quel tipo di giocatore che sembra scomparire durante la partita, ma che poi riesce a risolvere le situazioni più ingarbugliate con talento e colpi di genio. Il soprannome che gli danno in patria è il "Nano", quasi irriverente, ma se nell'America del sud non ne hai uno non sei nessuno. Le lotte in mezzo al campo, per chi ha come idolo Steph Curry, sono affascinanti terreni di scontro. Non viaggerà a 455 triple in stagione, ma trascina la squadra con piedi e testa veloci.