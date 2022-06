TORREIRA, Aspetta ancora, ma non arrivano segnali

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione da una parte la sua amata Celeste, dall’altra l’incertezza sul futuro. Lucas Torreira prosegue la sua partita estiva su un doppio tavolo. In campo la scorsa notte in Arizona nella vittoria per 3-0 contro il Messico in preparazione al Mondiale, con all’orizzonte la sfida agli Stati Uniti prima di concludere la parentesi nazionale con la Giamaica a Montevideo. Sull’altro tavolo l’incertezza su dove giocherà la prossima stagione. Martedì scorso la Fiorentina ha lasciato scadere l’opzione d’acquisto che aveva per riscattarlo dall’Arsenal a 15 milioni. Pradè e Barone hanno deciso di correre il rischio, anche perché mancava pure l’accordo con Torreira ed il suo agente. O meglio, l’accordo della scorsa estate (triennale a 2,75 milioni a stagione al giocatore e circa 1,5 milioni di commissione a Bentancur) la Fiorentina avrebbe voluto ritoccarlo al ribasso. Niente da fare. Da martedì in avanti l’entourage (per volontà di Torreira) ha comunque concesso 48 ore ulteriori di ‘prelazione’ alla Fiorentina. L’impressione è che la Fiorentina aspetti il confronto con mister Italiano per decidere il da farsi. Il costo del cartellino non potrà alzarsi troppo (il calciatore ha il contratto in scadenza con l’Arsenal nel 2023), ma ci sarebbero già almeno un paio di proposte da squadre italiane sul tavolo di Torreira. L’idea Valencia non sembra una minaccia: Lucas vuole rimanere in Italia. Impressione? Più passa il tempo, più le possibilità di permanenza in viola diminuiscono.