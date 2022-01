TORO-ACF, La sfida dei ricorsi slitta a domani

-Solo dopo l’ora di cena – quando secondo i programmi avrebbe dovuto essere in hotel a circa 400 chilometri di distanza, cioè a Torino – la Fiorentina ha avuto la certezza che la partita contro i granata è slittata di un giorno e si giocherà domani alle 17-. La Nazione ricostruisce così la situazione surreale vissuta nella giornata di ieri, che doveva essere giorno di vigilia di campionato per la Fiorentina, con la squadra che ha saputo di un rinvio che era comunque nell'aria solo a tarda serata. Decisione figlia dei ricorsi dei club fermati dalla Asl e della Lega Calcio Serie A, che sembra aver vinto il braccio di ferro con le autorità sanitarie locali; spostamento che ne comporta un altro nel calendario viola: la partita di Coppa Italia contro il Napoli slitterà a giovedì alle 18. Il sistema calcio vara nuove norme per contenere i contagi ed in questo anche le società sono costrette ad adeguarsi alla volubilità di calendari e decisioni: la Fiorentina, ad esempio, ha dovuto annullare la prenotazione esclusiva del treno per Torino ed è probabile che si sposterà con un volo privato.

Sul fronte contagi, la Fiorentina rimane ferma a due postivi all'interno del gruppo squadra; numeri piuttosto bassi che confermano, secondo la Nazione, l'abilità della società viola nel gestire la situazione pandemica. Dall'altra parte, nella rosa del Torino sono tre i calciatori positivi (4 granata si sono negativizzati nelle ultime ore e difficilmente potranno giocare domani.