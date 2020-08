TORINO, Giampaolo chiama Torreira: "Vieni da noi"

Il Torino vira forte su Lucas Torreira, centrocampista dell'Arsenal cercato anche da Fiorentina e Roma. Come riporta Tuttosport, è il tecnico Marco Giampaolo ad aver espressamente richiesto il talento che ha già allenato alla Sampdoria. Lo vuole tanto da averlo chiamato di nuovo per convincerlo a vestire granata la prossima stagione. Il problema è meramente economico: il giocatore guadagna 3 milioni all'anno e l'Arsenal ha speso 30 milioni per averlo. Il Torino ha modellato un'offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto, riconoscendo al regista un paio di milioni di ingaggio. L'alternativa per il Torino è Lucas Biglia, ex Milan ormai svincolato.