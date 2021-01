TORINO, Alzata offerta per Kouame: la Viola dice no

Tuttosport dedica ampio spazio alla trattativa tra Torino e Fiorentina per Christian Kouame. "Cairo si è deciso a mostrare il portafoglio, e per davvero", scrive il quotidiano che sottolinea come il presidente granata lo abbia fatto vedere ai vertici della Fiorentina. Una nuova offerta del Torino per Kouame: riscatto obbligatorio dopo una prima fase di prestito oneroso ed offerta aumentata fino a 16 milioni con un altro paio di milioni di bonus. La Fiorentina ha detto no. Il club granata ci riproverà di sicuro, ma la Viola non sembra intenzionata a cambiare idea.