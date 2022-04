TIFOSI, Partenza all’alba per la sfida più calda

Oggi all’Arechi ci sarà un vero e proprio settore ospiti tinto di viola con circa seicento tagliandi venduti. Un numero che si avvicina quasi al record stagionale per le trasferte e che sicuramente rappresenta un primato per le gare dei viola a Salerno. I tifosi viola si ritroveranno all’alba, intorno alle quattro di mattina e raggiungeranno in pullman Salerno. I viola club in arrivo da Firenze e la Toscana si uniranno agli altri che raggiungeranno l’Arechi da sud, come il Viola Club Puglia. Se il settore ospiti sarà completamente viola, lo stadio sarà una bolgia amaranto. La Salernitana ha deciso di mettere in vendita biglietti a 2 euro per gli under 14 e il colpo d’occhio sarà bellissimo con circa ventimila spettatori di casa pronti a supportare la squadra di Davide Nicola verso una salvezza tornata possibile dopo due vittorie di fila. I numeri non sono nuovi per la piazza di Salerno, capace di veri e propri esodi nel corso della stagione, con seimila spettatori a Roma soltanto qualche settimana fa e novecento spettatori nel settore ospiti del Franchi all’andata.