TIFOSI, Nessun contatto col V.Park: blindato fino al 23/7

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ha preso il via ieri la stagione della Fiorentina, in quel di Bagno a Ripoli. Il centro sportivo non è però ancora pronto, con i cantieri che ancora brulicano di operai, ma nonostante tutto, già ieri si sono affacciati i primi tifosi all’esterno della struttura. Circa una decina di colorati di viola affacciati all’ingresso principale di via Pian di Ripoli, un’altra manciata dalla parte di via del Padule. Per ora però, nessun contatto tra quest’ultimi e la squadra, almeno per questi primi giorni.

In attesa dei permessi necessari, la Fiorentina non può aprire il nuovo centro sportivo ai tifosi, cosa che già ieri ha stuzzicato un pizzico di delusione sul volto dei più piccoli. Per foto e selfie con i calciatori ci sarà tempo più avanti, probabilmente dalla partita contro il Catanzaro (23 luglio). Fino a lì il ritiro sarà blindato. A riportarlo è La Nazione.