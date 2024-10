TIFOSI, L'atmosfera al Franchi. Solo in 10mila per i gallesi

FirenzeViola.it

Vigilie diverse in casa Fiorentina e New Saints in vista della gara di domani sera al Franchi.I biancoverdi infatti sono entusiasti di vivere il debutto non solo loro, ma anche di tutto il Galles, nella fase finale di una competizione UEFA per club. Sarà una partita speciale per l'esterno ventottenne Joshua Daniels, cresciuto nel mito di Roberto Baggio, così come per il portiere Connor Roberts, tifoso del Machester United che ha come punto di riferimento calcistico il nuovo estremo difensore viola David De Gea. Fiorentina-New Saints, al pari della doppia sfida contro il Liverpool nei preliminari di Champions League del 2005, sarà un vanto per il club d'oltremanica. Dopo 85 turni preliminari andati male, l'86' è stato quello buono, i New Saints, formazione dominatrice in patria, sono riusciti ad approdare alla fase ad eliminazione diretta di una competizione internazionale.

Dall'altra parte la Fiorentina sta vivendo un'attesa completamente diversa. Complice i lavori di ristrutturazione del Franchi, lo scarso appeal di una competizione che a Firenze non ha quasi mai suscitato grossa partecipazione e un avversario non proprio di prima fascia, la prima di Palladino nella fase finale di Conference League sarà per pochi, con un Franchi che non dovrebbe andare oltre le 9-10mila presenze. Circa 150 invece i tifosi ospiti provenienti dal Galles. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.