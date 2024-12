THURAM, Malore di Bove? È stata una sveglia sulla vita

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha parlato così in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: "Cosa ho provato durante il malore di Bove? Ero paralizzato, sangue ghiacciato, non sapevo cosa fare. Ma è come una sveglia sulla vita. Dopo la partita ho chiamato tutte le persone a cui voglio bene, una ad una, per dire loro quanto le amo. Il calcio è un business, ci sono di mezzo i soldi della gente, c’è chi vuole e deve guadagnare. Ma noi calciatori a Firenze ci siamo fermati ed è stata la cosa giusta.

Vede, io amo veramente il calcio, è la mia vita ma non è facile gestire la pressione. Mentalmente è importante riuscire a staccare. Ad esempio dai social: sono nocivi per i calciatori. Quando sbagliamo una partita, non abbiamo ucciso nessuno eh! Può capitare, ci sarà sempre la sfida successiva per riscattarsi".