Test cardiaci di massa nelle scuole: una legge regionale nel nome di Astori e Mattia Giani

Una legge in nome di Davide Astori e di Mattia Giani, due calciatori stroncati troppo presto da una crisi cardiaca, per avviare un progetto di prevenzione di massa dei giovani dal rischio di morte cardiaca improvvisa. Ad averla varata è la commissione Sanità del Consiglio regionale, che entro la prossima settimana la porterà al voto in aula. L’approvazione definitiva è quasi certa, visto che la commissione ha già trovato le risorse — 100 mila euro — per finanziare gli screening per un anno intero.

La novità è sostanziale: le norme prevedono che tutti gli studenti del quinto anno delle superiori saranno sottoposti, a scuola, a controlli con un elettrocardiogramma. Oltre a partecipare a corsi di rianimazione. Il primo obiettivo è ridurre i numeri della morte cardiaca improvvisa, che spesso colpisce giovani apparentemente sani che non sanno di avere un difetto al cuore. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.