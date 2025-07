Dodo, tra sorrisi e ricerca del gol: ma il nuovo contratto ancora non c'è, calma piatta

La Repubblica-Firenze fa il punto sul rinnovo di Dodô. Contratto o meno, Dodo ci sta dando dentro in questo inizio di ritiro con il solito sorriso stampato e l’affetto dilagante della gente nei suoi confronti. Le incomprensioni con il club iniziate in inverno e proseguite durante la primavera (in ambito di rinnovo contrattuale) non sono sparite nel nulla. Ma non certo tramontata l’ipotesi di un nuovo matrimonio insieme.

Al momento calma piatta e nessun incontro fissato con precisione, ovviamente tutto può cambiare in un amen. Per l’allenatore una pedina chiave e, considerata la rosa attualmente a disposizione, anche l’unica. Nel senso che l’alternanza sta avvenendo con Sottil, esterno d’attacco che sta provando a imparare il nuovo ruolo in attesa di capire se inizierà da calciatore viola la stagione.