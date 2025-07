Euro32, assist di Gravina: Firenze dà rassicurazioni. Tra le favorite col nuovo Franchi

Delle 11 città in lizza per ospitare Euro 2032 in tandem con la Turchia, Firenze è nella griglia delle favorite. Ieri il presidente della Figc Gravina ha ammesso di aver tirato un «sospiro di sollievo per Firenze, che dovrebbe aver completato il circuito di finanziamento anche grazie all’aiuto del governo». Parole che confermano quanto era filtrato nei giorni scorsi. E le altre candidate? Lo stadio della Juventus sembra certo di un posto, così come l’Olimpico che però ha bisogno di lavori. Stesso discorso per quasi tutti gli altri impianti che, rispetto al Franchi, devono rincorrere.

E a correre contro il tempo. Perché, come ha detto Gravina, «abbiamo intuito che per alcune città da noi indicate per ospitare Euro 2032 forse ci sarà qualche problema, perché ci sono resistenze legate a situazioni ambientali, logistiche, territoriali e di disponibilità rispetto a chi sta dando ampie rassicurazioni sull’investimento. Ci sono delle impossibilità – ha aggiunto – da parte di alcuni soggetti di seguire gli standard richiesti dall’Uefa». Su tutti, spicca il caso San Siro, che a oggi non rispetta i 130 paletti imposti dall’Uefa. A riportarlo è La Nazione.