TERRACCIANO, Serata da spettatore, è da sv

Come riportato da l'edizione odierna de La Nazione ieri sera Terracciano aveva un bel completo rosso e ha trovato il modo di non sciuparlo. La Juve lo ha lasciato in pace e lui ha ricambiato l’affetto mostrando uno stress da allenamento. Non ci sono interventi da ricordare a parte qualche uscita alta. Palloni semplici da controllare, dai quali peraltro gli attaccanti bianconeri erano a distanza di sicurezza.