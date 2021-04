TECNICI, Stop contratti a termine. C'è ancora Sarri

Stamani in edicola, La Gazzetta dello Sport scrive che inevitabilmente la Fiorentina a giugno saluterà ancora una volta Beppe Iachini. La società viola aprirà una nuova sfida, con un nuovo tecnico con nel mirino Gennaro Gattuso, Simone Inzaghi e persino Maurizio Sarri. Il presidente Commisso vuole un allenatore di un certo tipo e non più a termine per evitare che scarseggi la sua forza dentro lo spogliatoio. Ma Iachini saprà comunque farsi accettare - si legge - e rispettare.