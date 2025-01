SUPERCOPPA FEMM., De La Fuente ora vuole la "rivincita"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tuttosport si sofferma sulla finale di Supercoppa Femminile tra Roma e Fiorentina. Le due squadre - si legge - si ritroveranno faccia a faccia allo stadio Picco di La Spezia: una gara che è un remake della finale di Coppa Italia dello scorso maggio a Cesena, vinta ai rigori dalle giallorosse dopo un’autentica rimonta da 1-3 a 3-3 nell’ultimo quarto d’ora dei tempi regolamentari. "In finale di Coppa Italia avevamo fatto tutto per vincere, nell’ultimo quarto d’ora ci sono mancati i dettagli ed è su questo che abbiamo lavorato in vista di questa sfida": al tecnico viola, Sebastian De La Fuente, non è ancora andata giù quella finale persa, quel primo trofeo sfiorato e poi sfumato.

Per questo non vede l’ora di tornare in campo, con una formazione in cui non mancherà certo Boquete a dirigere i lavori alle spalle della coppia d’attacco che dovrebbe essere formata da Bonfantini e Janogy.