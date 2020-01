STADIO, Ricorso al Tar non ferma il Comune. Lunedì...

L'edizione odierna di Repubblica parla della questione stadio e spiega la situazione all'interno del Comune di Firenze dopo la decisione di Unipol di ricorrere al Tar in merito alla variante dello stadio. Il tutto nasce dal momento che la società 'Nit' che fa capo a Unipol si sente penalizzata in quanto proprietaria dei terreni di Castello dove il Comune aveva previsto la realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo quando si parlava, ai tempi di Della Valle, di tutta l’area Mercafir per la costruzione del nuovo stadio. Da qui il ricorso presentato al Tar e notificato in Comune il 23 dicembre scorso. L'assessore all'urbanistica Cecilia Del Re però ha spiegato come la volontà di Palazzo Vecchio sia quello di andare avanti senza intoppi, poi la giustizia farà il suo corso.

Lunedì ci sarà l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale che permetterà poi l'apertura del bando di vendita dell’area, probabilmente già nel corso della prossima settimana. In mezzo a tutto questo c’è la Fiorentina che per il momento rimane a guardare in attesa di capire quando verrà definitivamente pubblicato il bando d’asta. In modo da studiarlo attentamente e poi decidere se partecipare o meno