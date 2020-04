STADIO, Malinovskyi-Fares: la Viola adesso spinge

Spazio ai temi legati al mercato viola sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio. In particolare sono due i profili sui quali concentra la sua attenzione il quotidiano, ovvero Ruslan Malinovskyi dell'Atalanta e Mohamed Fares della Spal. Come spiega il quotidiano, l'ucraino e il franco-algerino sono da tempo nel mirino di Pradè (il giocaotre nerazzurro ha ammesso tempo fa l'interesse proprio della Fiorentina) visto che l'intento è quello di rivoluzionare buona parte dell'attacco ma anche della difesa. In particolare, se non dovesse essere riscattato Dalbert dall'Inter, Fares è il favorito numero uno per andare a ricoprire quel ruolo in maglia viola, anche se le sue condizioni dovranno essere monitorate dopo il brutto infortunio al crociato subito qualche mese fa.