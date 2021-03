STADIO, Con le spalle al muro: o si riparte o si rischia

Il Corriere dello Sport-Stadio, questa mattina, parla di "rompicapo" per definire la stagione da incubo della Fiorentina. La Viola conta quattro lunghezze in meno rispetto alla stessa giornata di un anno fa. dai giocatori offensivi sono arrivati solo 12 gol in totale (Chiesa compreso). Bassissimo l'impatto dei nuovi acquisti Callejon e Kokorin, mentre Bonaventura ha contribuito poco nell'aumentare i punti in classifica. Come se non bastasse, per adesso, non si è vista alcuna scossa decisiva dopo il cambio in panchina. La Fiorentina non può più sbagliare e ora ha le spalle al muro.