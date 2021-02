STADIO, Commisso potrebbe guadagnare dal Franchi

Repubblica (Ed. Firenze), stamani affronta anche il tema della questione stadio. Secondo il quotidiano, la Fiorentina potrebbe trarre dei ricavi anche dal restyiling del Franchi, dalla gestione degli spazi commerciali, al naming dello stadio, fino ad un albergo e un ristorante all'interno della struttura. Commisso potrebbe dunque guadagnare dal Franchi, diventando partner della sua ristrutturazione. Tuttavia al presidente è stato spiegato che i tempi medi di restauro di un'opera pubblica si aggirano intorno ai 15 anni e la Fiorentina, inevitabilmente, si è dimostrata diffidente. Per quanto riguarda Campi, c'è il via libera del Comune, anche se serve il nulla osta della regione e un accordo con Toscana Aeroporti che finora non si è dimostrata favorevole allo stadio vicino ad Asmana.