SOSTA, Provvidenziale per i nuovi acquisti viola

Il Corriere Fiorentino, stamani in edicola, si concentra sull'imminente sosta nazionale e sui benefici che può portare alla Fiorentina in ottica campionato. Ci sono tre giocatori che possono farne tesoro: Nastasic, Odriozola e Torreira. il serbo non gioca da febbraio scorso per un infortunio al polpaccio. Deve riprendersi fisicamente e riesumare le proprie conoscenze del calcio italiano. Diversa la situazione di Odriozola, la preparazione c'è, ma in Italia la tattica conta di più e quindi assisterà a varie lezioni con Italiano in cattedra. Torreira non gioca 90 minuti dall'inizio della scorsa Liga, ma può darsi che due settimane bastino per far sì che possa partire titolare.