Situazione maltempo in miglioramento, Franchi sold-out e coreografia in Ferrovia

vedi letture

Due giorni fa un'ondata di maltempo ha colpito la Toscana, causando disagi soprattutto nell'area fiorentina e richiamando alla memoria l'alluvione di un anno fa. Pur avendo provocato danni, come quelli subiti dal Viola Park, la situazione è rimasta sotto controllo. Inizialmente era stato valutato anche il rinvio della gara tra i viola e i bianconeri ma la sindaca di Firenze Sara Funaro, ieri in conferenza stampa, ha confermato il regolare svolgimento dell'incontro. Una notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti. Non tanto per la partita in sè ma per soprattutto perché significa che le condizioni metereologiche sono in miglioramento.

L'allerta rossa infatti ieri è passata ad arancione e oggi invece continuerà in codice giallo. Intanto, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Curva Fiesole si è subito mobilitata per aiutare le zone maggiormente colpite, dimostrando ancora una volta grande solidarietà e spirito di comunità. Se nel novembre del 2023, dopo che violenti nubifragi avevano messo in ginocchio Cambi Bisenzio, i gruppi organizzati della curva avevano deciso di disertare la sfida sempre contro la Juventus per protesta contro la decisione di giocare la partita, questa volta invece saranno presenti al Franchi. Anzi, non solo, hanno pure preparato una maxi coreografia per caricare la squadra.