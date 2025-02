Situazione Bove, l'esperto: "Va rivisto il divieto di tornare a giocare in Italia"

Per spiegare la situazione Edoardo Bove e fare un punto sulla possibilità che il centrocampista della Fiorentina possa tornare a calcare un campo di calcio professionistico in Italia, il quotidiano La Nazione ha intervistato Riccardo Cappato, direttore del Centro di Aritmologia ed Elettrofisiologia dell'Irccs di Sesto San Giovanni, detentore del brevetto del defibrillatore sottocutaneo, proprio lo stesso che è stato impiantato a Bove dopo l'arresto cardiaco occorso durante Fiorentina-Inter dello scorso dicembre.

Cappato invita a una riflessione sull'impossibilità di tornare in campo in Italia: "Sarebbe utile riconsiderare l'effettiva utilità del divieto imposto ai calciatori con un potenziale aritmogeno diverso: anche dopo un arresto cardiaco come quello che ha colpito Bove, tornare a praticare attività sportiva è possibile e la storia di Eriksen ce lo dimostra".