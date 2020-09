SCONCERTI, Rocco ora ci deve qualcosa. Su Pradè...

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino ospita quest'oggi il parere della prima firma Mario Sconcerti, che analizza le parole dette in conferenza stampa da Daniele Pradè, dando il suo personale punto di vista su quanto raccontato dal diesse viola. Ecco una parte del pensiero dell'editorialista: "Una conferenza stampa strana, quella del ds della Fiorentina Daniele Pradè. Strana perché senza novità e di conseguenza senza scopo. Permettetemi di dire che faccio fatica a credere a qualche parola del poco che è stato detto. Non credo quindi che la Fiorentina continuerà a essere questa di oggi. Primo perché l’annuncio non toccherebbe comunque a Pradè ma dovrebbe essere compito di Commisso metterci la voce e la faccia. Secondo perché Commisso ha usato molto Firenze in questi mesi per avere lo stadio. Ha fatto fare a Barone comizi davanti al Franchi circondato da ruspe. Se l’è presa con l’Italia tutta per la lentezza e ripetuto che senza stadio non ci sarebbero stati soldi possibili per la Fiorentina. Bene, ieri per la prima volta è stata approvata una legge che sembra cucita addosso al progetto che aveva in mente lui. Nessun presidente del calcio, nemmeno Lotito, era mai riuscito a ottenere così tanto. Lo stadio è stato tolto dalle competenze della soprintendenza e messo nelle mani del sindaco il quale, da striscione, «sta con Rocco». Ora Pradè ci viene a dire che siamo fortissimi così, che siamo completi. Se è così, venga Commisso a dircelo, ci guardi in faccia e ci dica se si sente davvero in pari con una città che lo ha preso per mano e lo ha portato dove nessun altro era arrivato. Commisso oggi ci deve qualcosa".