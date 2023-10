SCOMMESSE, Oggi il verdetto su Tonali: 18 mesi di stop?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quattro anni di squalifica è la pena che rischia Sandro Tonali, accusato di aver puntato anche sul Milan. Le norme in vigore, però, garantiranno al centrocampista del Newcastle uno sconto: secondo il Corriere dello Sport, infatti, dai 4 anni di stop (per l’articolo 24 sono "almeno tre", ma il caso è grave) si scenderà a 2 perché il patteggiamento arriverà prima del deferimento; questi 2 anni saranno poi ridotti a 1 e mezzo grazie alla collaborazione del ragazzo. "Eccoci così a 18 mesi - la conclusione del giornale -.

Non tutti lontano dai campi: come per Fagioli, una parte della squalifica sarà “rieducativa”, fatta di incontri coi giovani e di terapia". Il procuratore della Figc, Chiné, e gli avvocati Feno e Scaccabarozzi, proveranno già in mattinata a chiudere l’accordo in un incontro a Roma.