SCAMACCA, Il 10% sarebbe da girare al PSV

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione c’è anche il Psv Eindhoven a seguire da vicino gli sviluppi relativi al futuro di Gianluca Scamacca. Sul cartellino dell’attaccante di proprietà del Sassuolo esiste anche una percentuale (il 10 per cento) che dovrà essere versata nelle casse del club olandese. L’accordo riporta Scamacca a quando, dal settore giovanile della Roma, fu ceduto al Psv e quindi dal Psv, anni più tardi fu ceduto a titolo definitivo al Sassuolo. Il 10 per cento da garantire agli olandesi potrebbe dunque, in qualche modo, spingere il club emiliano a cercare di incassare il più possibile dalla vendita dell’attaccante (fra l’altro ieri autore di una doppietta contro la squadra dove aveva giocato in prestito la scorsa stagione, il Genoa). La quotazione attuale di Scamacca oscilla intorno ai 18 milioni di euro, ma il Sassuolo davanti a una richiesta di acquisto (come potrebbe essere quella Fiorentina) ’sparerà’ subito un prezzo non inferiore ai 20 milioni.