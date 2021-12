SANSONE, Oggi vuole segnare il primo gol stagionale

Contro la Fiorentina sarà una prova importante per Nicola Sansone. Come scrive il Corriere dello Sport, l'attaccante rossoblu cerca ancora il primo centro in campionato e l'assenza di Arnautovic farà cadere sulle spalle sue e di Barrow l'attacco di Mihajlovic.

Il tecnico lo vuole veder crescere per continuare a puntare su di lui, oggi è l'occasione per conquistarsi definitivamente la fiducia dell'ambiente. Sarà la dodicesima gara in stagione, ma solo la terza da titolare: nelle precedenti due contro Atalanta e Inter non è arrivato il gol.