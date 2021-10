ROCCO&ADL, Un legame per far rinascere il calcio

Come scrive questa mattina La Repubblica (ed. Firenze), Fiorentina-Napoli sarà anche la sfida tra Rocco Commisso e Aurelio De Laurentiis, due presidenti molto vicini e rispettosi l’uno dell’altro: «Ammiro De Laurentiis e Percassi per il lavoro svolto nei loro club. Tutti acquistati a poco e portati in Europa. Spero che la Fiorentina possa seguire le loro orme», ha detto Commisso qualche giorno fa lodando il collega. I due condividono la visione di calcio, gli orizzonti di vita e le battaglie in Lega. Si sono spesi in prima linea contro la Superlega, si sono battuti per la creazione di uno sportello della Serie A a New York e per l’assegnazione dei diritti tv a Dazn. In un mondo fatto di debiti poi rappresentano due società modello, con conti in ordine e scadenze sempre rispettate. E per gli amanti della geopolitica del pallone un’alleanza che da centro sud mira a scalzare le grandi del Nord.