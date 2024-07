RITIRO, Oltre il caldo. Applausi al Viola Park per i viola

Come riportato da La Nazione circa in 300, le prenotazioni erano di 500, si sono recati ieri pomeriggio al Viola Park per assistere al primo allenamento a porte aperte della nuova Fiorentina di Raffaele Palladino. Senza il tifo organizzato e con tante incognite relative al mercato, l'entusiasmo e gli applausi non sono comunque mancati. Tanta, se non tutta, l'attenzione era rivolta all'unico volto nuovo, Moise Kean. Anche se a rubare la scena è stato il terzino sinistro classe 2006 Fortini che, con un bel mancino, ha deciso la partitella di fine seduta. Seduta alla quale erano assenti Sabiri, in permesso per motivi familiari, Nzola, Ikoné e Pierozzi che hanno lavorato a parte in palestra.

A livello tattico è subito emerso chiaro come il 3-4-2-1 sia il vestito con cui i viola si presenteranno a Parma al debutto della nuova stagione il 17 agosto. Per quanto riguarda Kean, visti i dubbi sul suo possibile impiego come prima o come seconda punta, è stato schierato come terminale offensivo. Infine altra volontà emersa chiaramente di Palladino, è la ripartenza dal basso. Portiere, difensori e play saranno spesso impegnati a costruire palla a terra da dietro.