RITIRO, Ieri a casa, ma stasera tutti di nuovo in hotel

Ieri mattina è arrivato il rompete le righe definitivo dopo il ritiro, ma come scrive La Nazione la Fiorentina lo avrebbe interrotto già nella serata di mercoledì, dopo il pareggio con il Sassuolo. Il più convinto è stato Rocco Commisso, che ha convenuto fosse già tempo di interrompere la clausura scattata dopo il ko di Bergamo. La squadra ha deciso di dormire in hotel e di ricongiungersi alle famiglie solo la mattina dopo, tranne Ribery che ha chiesto e ottenuto di essere esentato dalla terza notte di ritiro. Oggi nuovo allenamento e stasera il gruppo squadra tornerà in ritiro per preparare al meglio anche la sfida contro l'Hellas Verona.