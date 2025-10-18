Rita Rusic e l'aneddoto su Pioli: "Ci feci un ping pong. Era superiore alla media dei calciatori"

Curiose dichiarazioni riprese stamani da la Repubblica (ed. Firenze) e rilasciate giorni fa su Stefano Pioli da parte di Rita Rusic. Signora del cinema italiano e first lady viola ai tempi della presidenza Cecchi Gori, pochi giorni fa era presente al gala inaugurale della Festa del cinema di Roma e parlando dall'evento, si è catapultata anche in un aneddoto che riguarda i suoi trascorsi legati alla Fiorentina e al suo attuale allenatore: "Ricordo un ritiro estivo in cui facemmo un torneo di doppio a ping pong e giocai in coppia con lui. Ragazzo intelligente, superiore alla media dei calciatori".

Una dichiarazione che poi viene presa in esame da un fondo del quotidiano locale, a cura di Stefano Cappellini. Che scrive: "È anche a questa intelligenza che il mister dovrà fare ricorso per rimettere a posto le cose. Quella di San Siro è la partita di Pioli e non c’è bisogno di spiegare perché. Ci arriviamo ammaccati ma magari con la forza nascosta e imprevedibile di chi si trova con l’acqua alla gola e il mister è a mollo più di tutti, come è normale in questi casi. Serve tattica, psicologia e magari un po’ di fortuna. Di sicuro le assenze nel Milan sono più pesanti di quelle delle Fiorentina: non basta certo a renderci favoriti ma aiuta senz’altro a sperare".