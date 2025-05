"Ripartiamo da qui", così La Gazzetta dello Sport sulla Fiorentina

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza le parole pronunciate ieri in conferenza stampa dal tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino.

Tra 180 minuti, dopo le sfide contro Bologna e Udinese, la dirigenza gigliata farà le sue valutazioni sulla stagione, intanto il tecnico campano ha sottolineato come per continuare a cresce serva non rivoluzionare un'altra volta la rosa ma cercare di mantenere il gruppo, con i migliori, e aggiungere qualche innesto di qualità. La Fiorentina questa stagione ha cambiato tanto, non solo la guida tecnica ma anche 19 calciatori tra l'estate e gennaio, in vista della prossima stagione l'obiettivo deve essere al contrario quello di di trattenere uomini-top come Kean, De Gea, Gosens, provare a far rinnovare il contratto a Dodo e poi decidere chi sia meritevole di conferma fra i prestiti. In questa direzione possibile che il prolungamento anticipato di Palladino sia stata una mossa fatta ad hoc per legare alcuni calciatori al progetto.