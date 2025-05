Fiorentina Primavera, la prima avversaria dei playoff scudetto sarà la Juventus

Si sono concluse da poco alcune partite del Campionato Primavera, ultima giornata di campionato. La situazione per i playoff scudetto adesso è più chiara: la Fiorentina di Galloppa, che già era sicura dopo la vittoria di ieri del suo terzo posto, affronterà la Juventus, che nonostante la sconfitta odierna contro l'Empoli per 4-2, si è qualificata alla fase finale come quinta classificata.

Il quarto di finale dei playoff scudetto tra Fiorentina e Juventus quindi si giocherà venerdì 23 maggio al Viola Park, con orario ancora da definire. Alla Fiorentina per andare in semifinale, in virtù del miglior posizionamento in classifica nella stagione regolare, basterà un pareggio nell'arco dei 90 minuti.