Mercato, Marusic accostato alla Fiorentina: così Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport si concentra sul prossimo mercato della Lazio, in modo particolare sulle corsie esterne. I biancocelesti sembrano interessati a Junior Firpo, terzino sinistro ex Barcellona attualmente al Leeds. È svincolato, lascerà l’Inghilterra, sta raccogliendo offerte.

La Lazio lo segue come segue anche altri terzini, anche perché sulle fasce verrà fatta una rivoluzione in casa capitolina. Hysaj è in scadenza 2026, mentre per Marusic è scattato il prolungamento automatico del contratto. Non è escluso un ulteriore rinnovo tra il giocatore montenegrino e la Lazio anche se ieri il terzino classe 1992 è stato accostato alla Fiorentina.