Il ritorno di Italiano, dubbi anche in curva sull'accoglienza all'ex tecnico

L'anno scorso al termine della finale di Atene, Vincenzo Italiano arrivò alla decisione, già maturata in anticipo, di lasciare Firenze dopo tre anni. Un'avventura intensa che ha portato la Fiorentina a giocarsi tre finali, una di Coppa Italia e due di Conference League, che ha riportato i gigliati in Europa e che è stata piena di emozioni, dalle gioie per le tante vittorie alla sofferenza per i trionfi sognati, sfiorati e poi perduti. All'Olimpico mercoledì sera invece il tecnico siciliano ha centrato l'obiettivo al primo colpo con il Bologna, dividendo ancora di più il popolo fiorentino.

Come sottolineato da La Nazione oggi in edicola, domani sera Vincenzo Italiano sarà di nuovo al Franchi anche se da avversario. Un rebus tutto da decifrare l'accoglienza che l'impianto di Campo di Marte gli riserverà. Probabile che tanti tifosi in tribuna, soprattutto con il parterre non è mai andato troppo d'accordo, gli "facciano pagare" l'esultanza smodata della gara di andata ma dal tifo organizzato non sono arrivate per ora indicazioni. Italiano ha sempre avuto un buon rapporto con la Curva e molto probabilmente più che su di lui i supporters gigliati si concentreranno sulla situazione della Fiorentina, tra gli ultimi deludenti risultati e le perplessità legate al progetto futuro. Tra 180 minuti si tireranno le somme, prima il derby dell'Appennino contro l'ex Italiano da vincere a tutti i costi.