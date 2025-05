Aiutarsi da soli prima ancora che lo facciano gli altri, magari con uno tra Kean e Gud

vedi letture

Aiutarsi da soli, prima ancora di sperare che siano gli altri a farlo. Strano momento quello che suo malgrado si ritrova a vivere la Fiorentina, reduce da una settimana orribile tra l’eliminazione in semifinale di Conference e il k.o. di Venezia e ora chiamata a rispondere comunque presente al penultimo appello dell’anno.

90 minuti pieni di significato

Anche per questo la sfida di domani al Franchi si carica di parecchi significati, a cominciare dall’obbligo di allungare il più possibile stagione e speranze di una qualificazione europea. Perché ancora prima di pensare a cosa farà la Lazio a Milano contro l’Inter, e la Roma in casa contro il Milan, la Fiorentina dovrà innanzi tutto battere il Bologna, magari sfruttando l’euforia generale in casa rossublu dopo il successo in Coppa Italia. Il ritorno dell’ex tecnico resta comunque uno dei temi della serata che ci attende domani al Franchi, come l’accoglienza che riceverà, conferma di come il suo successo all’Olimpico non potesse passare inosservato.

Le altre speranze, quelle su Kean e Gud

Di certo ridurre l’emergenza offensiva sarebbe un po’ come ritrovarsi a metà dell’opera, anche perché con Zaniolo, Beltran e Folorunsho squalificati le alternative di fatto non ci sono. Così c’è davvero da sperare che le porticine tirate in ballo da Palladino restino aperte, che si tratti di Kean o di Gudmundsson. Tra i due è l’islandese quello che potrebbe recuperare con più facilità e scendere in campo domani, ma in casa viola non tutto vien dato per perduto nemmeno nei confronti del capocannoniere del gruppo fermo a quota 17 reti.

Ultime chiamate per Gudmundsson

Entrambi usciti malconci dalla sfortunata serata con il Betis entrambi erano assenti in quel di Venezia, dove per inciso la Fiorentina si è sciolta al cospetto della squadra di Di Francesco. Sotto questo profilo se il centravanti ha ampiamente ripagato la fiducia della scorsa estate il numero 10 resta inevitabilmente in debito di fronte alle aspettative legate al suo arrivo, motivo per il quale nemmeno il riscatto è così scontato. Ecco, prima ancora di vedere cosa si diranno Fiorentina e Genoa sarebbe bello se Gud prendesse in mano la Fiorentina in queste ultime due sfide, perché al netto delle valutazioni sulla guida di Palladino le sue difficoltà sono tra le spiegazioni di una stagione che tanti speravano potesse essere comunque migliore.