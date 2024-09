RIPA, Vi dico perché è cambiata Fiorentina-Lazio per me

FirenzeViola.it

Ex difensore e team manager della Fiorentina, Roberto Ripa intervistato dal Corriere Fiorentino ha affermato: "Il match con la Lazio era disegnato per giocare a 4, per contenere al meglio Isaksen e Zaccagni e il loro riferimento centrale, ma non deve esserci integralismo, bensì una valutazione sugli avversari". E poi dice la sua sul perché la Fiorentina ha fatto meglio: "Abbiamo visto una Fiorentina diversa, sì, ma perché è entrato Gudmundsson. Nell'andamento della partita bisogna chiedersi quanto ci sia dell'islandese e quanto della difesa a 4. Non è solo questione di moduli, ma di qualità".